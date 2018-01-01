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*Fight the Fury*



30 окт 2018 : 		 Новое видео FIGHT THE FURY

30 сен 2018 : 		 Вокалист SKILLET в FIGHT THE FURY

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Новое видео FIGHT THE FURY

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"My Demons", новое видео группы FIGHT THE FURY, в состав которой входит вокалист SKILLET John Cooper и гитарист группы, Seth Morrison, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного ЕР "Still Breathing", выпущенного 26 октября:

01. My Demons

02. Dominate Me

03. Still Burning

04. I Cannot

05. Lose Hold Of It All

Уже в декабре коллектив посетит Россию — наша страна будет одной из первых, кто сможет вкусить все прелести FIGHT THE FURY!



FIGHT THE FURY Feat. SKILLET






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