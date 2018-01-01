Новое видео FIGHT THE FURY

"My Demons", новое видео группы FIGHT THE FURY, в состав которой входит вокалист SKILLET John Cooper и гитарист группы, Seth Morrison, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного ЕР "Still Breathing", выпущенного 26 октября:
01. My Demons
02. Dominate Me
03. Still Burning
04. I Cannot
05. Lose Hold Of It All
Уже в декабре коллектив посетит Россию — наша страна будет одной из первых, кто сможет вкусить все прелести FIGHT THE FURY!
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