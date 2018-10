30 окт 2018



Новое видео FIGHT THE FURY "My Demons", новое видео группы FIGHT THE FURY, в состав которой входит вокалист SKILLET John Cooper и гитарист группы, Seth Morrison, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного ЕР "Still Breathing", выпущенного 26 октября:



01. My Demons



02. Dominate Me



03. Still Burning



04. I Cannot



05. Lose Hold Of It All



Уже в декабре коллектив посетит Россию — наша страна будет одной из первых, кто сможет вкусить все прелести FIGHT THE FURY!



















