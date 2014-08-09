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Группа METALLICA впервые за пять лет сыграла "Phantom Lord" Группа METALLICA впервые более чем за пять лет сыграла композицию "Phantom Lord" на концерте 25 октября в Wells Fargo Center, Philadelphia, Pennsylvania — профессиональное видео доступно для просмотра.















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