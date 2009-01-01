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Новое видео AMBERIAN DAWN Группа AMBERIAN DAWN опубликовала новое видео на композицию "Cherish My Memory", оригинал которой вошел на альбом 2014 года.



«Мы хотели отметить старт нашего тура с LACUNA COIL и решили сделать новое видео. Я хотел попробовать новые подходы в записи и сведении музыки, чтобы достичь нового звучания и мы решили выбрать именно эту песню для подобного эксперимента. Так что мы по новой записали песню, добавили больше клавишных и оркестровых партий. Наш гитарист, Emil Pohjalainen провел сведение, а настоящая легенда индустрии, Ted Jensen сделал мастеринг трека.



Мне очень нравится новое звучание и надеюсь, что вам оно тоже придется по вкусу.. ну и насладитесь нашим новым клипом. Скоро увидимся в туре!» — говорит лидер команды, Tuomas Seppälä















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