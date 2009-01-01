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*Amberian Dawn*



30 окт 2018 : 		 Новое видео AMBERIAN DAWN

7 фев 2018 : 		 Видео с текстом от AMBERIAN DAWN

11 ноя 2017 : 		 Видео с текстом от AMBERIAN DAWN

18 окт 2017 : 		 Новое видео AMBERIAN DAWN

10 окт 2017 : 		 Семплы новых песен AMBERIAN DAWN

22 сен 2017 : 		 Видео с текстом от AMBERIAN DAWN

9 авг 2017 : 		 Новый альбом AMBERIAN DAWN выйдет осенью

2 авг 2016 : 		 Видео с выступления AMBERIAN DAWN

16 окт 2015 : 		 Новое видео AMBERIAN DAWN

12 сен 2015 : 		 Видео с текстом от AMBERIAN DAWN

5 авг 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AMBERIAN DAWN

9 июл 2015 : 		 Новый альбом AMBERIAN DAWN выйдет в октябре

3 апр 2015 : 		 AMBERIAN DAWN начали работу над альбомом

7 янв 2015 : 		 Умер бывший басист AMBERIAN DAWN

29 май 2014 : 		 Новое видео AMBERIAN DAWN

23 май 2014 : 		 Семплы новых песен AMBERIAN DAWN

18 апр 2014 : 		 Новая песня AMBERIAN DAWN

11 апр 2014 : 		 Новый альбом AMBERIAN DAWN выйдет в июле

17 мар 2014 : 		 AMBERIAN DAWN на NAPALM RECORDS

25 дек 2013 : 		 Обложка нового альбома AMBERIAN DAWN

30 сен 2013 : 		 Новый альбом AMBERIAN DAWN готов к записи

8 июн 2013 : 		 Семплы новых песен AMBERIAN DAWN

13 май 2013 : 		 Новое видео AMBERIAN DAWN

1 мар 2013 : 		 Компиляция AMBERIAN DAWN выйдет весной

30 янв 2013 : 		 AMBERIAN DAWN перезапишут песни для сборника "Best Of"

7 янв 2013 : 		 AMBERIAN DAWN исполнили кавер-версию SKID ROW

21 дек 2012 : 		 Новая вокалистка AMBERIAN DAWN

10 ноя 2012 : 		 Первая глава в истории AMBERIAN DAWN завершена

2 мар 2012 : 		 Новое видео AMBERIAN DAWN

1 мар 2012 : 		 Новый альбом AMBERIAN DAWN доступен для прослушивания

3 фев 2012 : 		 Семплы с нового альбома AMBERIAN DAWN

3 янв 2012 : 		 Гости на новом альбоме AMBERIAN DAWN

9 дек 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AMBERIAN DAWN

29 ноя 2011 : 		 Участники STRATOVARIUS на новом альбоме AMBERIAN DAWN

8 ноя 2011 : 		 AMBERIAN DAWN начали сведение альбома

11 апр 2011 : 		 AMBERIAN DAWN начнут запись летом

9 дек 2010 : 		 "Early Years" от AMBERIAN DAWN

20 окт 2010 : 		 Новое видео AMBERIAN DAWN

23 авг 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AMBERIAN DAWN

12 июл 2010 : 		 AMBERIAN DAWN заключили соглашение со Spinefarm Records

7 май 2010 : 		 Клавишник STRATOVARIUS на новом альбоме AMBERIAN DAWN

2 мар 2010 : 		 На следующем альбоме AMBERIAN DAWN выступит профессиональный оперный певец

24 ноя 2009 : 		 AMBERIAN DAWN работают над новым альбомом

11 сен 2009 : 		 Вокалистка AMBERIAN DAWN сотрудничает с бутиком корсетов

8 июн 2009 : 		 Доступно новое видео от AMBERIAN DAWN

17 апр 2009 : 		 Аудиосемплы всего альбома AMBERIAN DAWN в сети

16 мар 2009 : 		 Информация о новом альбоме AMBERIAN DAWN

18 янв 2009 : 		 Новое видео от AMBERIAN DAWN

15 дек 2008 : 		 AMBERIAN DAWN анонсируют изменения в составе

12 сен 2008 : 		 AMBERIAN DAWN начинают запись нового альбома

29 май 2008 : 		 Новое видео от AMBERIAN DAWN

27 мар 2008 : 		 Новый альбом AMBERIAN DAWN выйдет в Европе в июне

24 янв 2008 : 		 AMBERIAN DAWN : семплы с нового альбома

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Новое видео AMBERIAN DAWN

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Группа AMBERIAN DAWN опубликовала новое видео на композицию "Cherish My Memory", оригинал которой вошел на альбом 2014 года.

«Мы хотели отметить старт нашего тура с LACUNA COIL и решили сделать новое видео. Я хотел попробовать новые подходы в записи и сведении музыки, чтобы достичь нового звучания и мы решили выбрать именно эту песню для подобного эксперимента. Так что мы по новой записали песню, добавили больше клавишных и оркестровых партий. Наш гитарист, Emil Pohjalainen провел сведение, а настоящая легенда индустрии, Ted Jensen сделал мастеринг трека.

Мне очень нравится новое звучание и надеюсь, что вам оно тоже придется по вкусу.. ну и насладитесь нашим новым клипом. Скоро увидимся в туре!» — говорит лидер команды, Tuomas Seppälä



AMBERIAN DAWN Releases Music Video For Re-Recorded Version Of 'Cherish My Memory'




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