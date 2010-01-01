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Новый альбом QUEENSRŸCHE выйдет весной QUEENSRŸCHE выпустят новую работу, получившую название "The Verdict", первого марта на Century Media Records. За сведение и мастеринг материала отвечал Chris "Zeuss" Harris (ROB ZOMBIE, ICED EARTH, HATEBREED) в студиях Uberbeatz, Lynwood, Washington; Planet-Z, Wilbraham, Massachusetts; Watershed Studio, Seattle, Washington.



«Я очень горжусь тем, что мы смогли достичь на этом альбоме. Неустанная самоотверженная работа всех музыкантов принесла свои плоды. Я очень доволен результатом и верю, что продукт принадлежит не только нам, но и всему миру. Мы надеемся, что вы получите от прослушивание тоже удовольствие, какое получили мы при его создании!» — говорит вокалист группы, Todd la Torre.



«Это наш самый металлический и прогрессивный альбом за долгое время. Мне просто не дождаться того момента, когда все его услышат!» — добавил гитарист группы, Michael "Whip" Wilton.



















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