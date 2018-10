сегодня



Вокалисту HIGH ON FIRE ампутировали часть пальца Группа HIGH ON FIRE была вынуждена отказаться от участия в туре с MUNICIPAL WASTE из-за проблем со здоровьем у одного из участников:



«Matt нуждался в срочной медицинской помощи, кульминацией чего стала частичная ампутация одного из пальцев. Процедуры необходимо проводить срочно и восстановление как раз наложилось на наше участие в туре с MUNICIPAL WASTE. Увы, но следствием этого стало невозможность нашего участия в этом турне, но мы обещаем, что в следующем году вернемся будучи еще сильнее и круче!»



MUNICIPAL WASTE: «Во-первых мы хотим пожелать нашему другу Matt'y скорейшего выздоровления. Он нужен нам, он нужен металл миру и лучше пусть он пропустит тур, чем у нас не будет в будущем никакой музыки от Matt'a. Новый альбом HIGH ON FIRE прекрасен и мы любим как его, так и его коллег. С учетом этой информации, у нас были обсуждения с TOXIC HOLOCAUST и HAUNT, но мы решили не сходить с дистанции и отыграть все намеченные концерты. В конечном счете, зачем придаваться унынию? Matt. а ты выздоравливай!»















