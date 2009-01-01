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*High on Fire*



30 окт 2018 : 		 Вокалисту HIGH ON FIRE ампутировали часть пальца

8 окт 2018 : 		 Новый сингл HIGH ON FIRE

8 авг 2018 : 		 Видео с текстом от HIGH ON FIRE

7 авг 2018 : 		 Новая песня HIGH ON FIRE

17 июл 2018 : 		 Новый альбом HIGH ON FIRE выйдет в октябре

21 мар 2018 : 		 HIGH ON FIRE завершили работу над альбомом

13 сен 2016 : 		 Новое видео HIGH ON FIRE

11 мар 2016 : 		 Гитарист HIGH ON FIRE считает, что METALLICA стали бы никем без DAVE MUSTAINE'a

9 июн 2015 : 		 Новый альбом HIGH ON FIRE доступен для прослушивания

3 июн 2015 : 		 Новая песня HIGH ON FIRE

13 май 2015 : 		 Новая песня HIGH ON FIRE

15 апр 2015 : 		 Новый альбом HIGH ON FIRE выйдет в июне

12 дек 2014 : 		 HIGH ON FIRE нашли продюсера

30 май 2014 : 		 HIGH ON FIRE начали работу над новым альбомом

4 дек 2013 : 		 Новое видео HIGH ON FIRE

16 окт 2013 : 		 Новая песня HIGH ON FIRE

3 сен 2013 : 		 Новый сингл HIGH ON FIRE выйдет в октябре

30 май 2013 : 		 HIGH ON FIRE выпустят два концертных альбома

3 дек 2012 : 		 HIGH ON FIRE планируют выпуск концертного релиза

17 авг 2012 : 		 Новое видео HIGH ON FIRE

6 июн 2012 : 		 Первый альбом HIGH ON FIRE будет переиздан

27 мар 2012 : 		 Новый альбом HIGH ON FIRE доступен для прослушивания

1 мар 2012 : 		 Новая песня HIGH ON FIRE

27 фев 2012 : 		 Детали нового альбома HIGH ON FIRE

22 дек 2011 : 		 HIGH ON FIRE начали запись

24 июн 2010 : 		 Новая песня HIGH ON FIRE

11 мар 2010 : 		 Новое видео HIGH ON FIRE

18 фев 2010 : 		 Новый альбом HIGH ON FIRE online!

14 янв 2010 : 		 Новая песня HIGH ON FIRE

9 янв 2010 : 		 HIGH ON FIRE в Европе выйдет в марте

6 янв 2010 : 		 Опубликована обложка грядущего альбома HIGH ON FIRE

22 дек 2009 : 		 Трек-лист нового альбома HIGH ON FIRE

3 сен 2009 : 		 HIGH ON FIRE начали запись альбома

6 авг 2009 : 		 Новый альбом HIGH ON FIRE будет продюсировать Greg Fidelman

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Вокалисту HIGH ON FIRE ампутировали часть пальца

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Группа HIGH ON FIRE была вынуждена отказаться от участия в туре с MUNICIPAL WASTE из-за проблем со здоровьем у одного из участников:

«Matt нуждался в срочной медицинской помощи, кульминацией чего стала частичная ампутация одного из пальцев. Процедуры необходимо проводить срочно и восстановление как раз наложилось на наше участие в туре с MUNICIPAL WASTE. Увы, но следствием этого стало невозможность нашего участия в этом турне, но мы обещаем, что в следующем году вернемся будучи еще сильнее и круче!»

MUNICIPAL WASTE: «Во-первых мы хотим пожелать нашему другу Matt'y скорейшего выздоровления. Он нужен нам, он нужен металл миру и лучше пусть он пропустит тур, чем у нас не будет в будущем никакой музыки от Matt'a. Новый альбом HIGH ON FIRE прекрасен и мы любим как его, так и его коллег. С учетом этой информации, у нас были обсуждения с TOXIC HOLOCAUST и HAUNT, но мы решили не сходить с дистанции и отыграть все намеченные концерты. В конечном счете, зачем придаваться унынию? Matt. а ты выздоравливай!»



HIGH ON FIRE Pulls Out Of 'Speed Of The Wizard' Tour; MATT PIKE To Have Toe Partially Amputated




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