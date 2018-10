сегодня



Новая песня PURSER/DEVERILL "Square One", новая песня группы PURSER/DEVERILL, в состав которой входят бывшие участники TYGERS OF PAN TANG Fred Purser и Jon Deverill, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Square One", выход которого запланирован на 14 декабря на Mighty Music.



















