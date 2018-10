31 окт 2018



Новое видео GIOELI/CASTRONOVO "Remember Me", новое видео группы GIOELI/CASTRONOVO, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Set The World On Fire":



01. Set The World On Fire



02. Through



03. Who I Am



04. Fall Like An Angel



05. It's All About You



06. Need You Now



07. Ride Of Your Life



08. Mother



09. Walk With Me



10. Run For Your Life



11. Remember Me



12. Let Me Out





















