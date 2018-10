31 окт 2018



Новое видео NOTHING "You Wind Me Up", , новое видео группы NOTHING, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Dance On The Blacktop", выпущенного 24 августа на Relapse Records.



Трек-лист:



“Zero Day”

“Blue Line Baby”

“Plastic Migraine”

“Us/We/Are”

“Hail On Palace Pier”

“I Hate The Flowers”

“The Carpenters Son”

“(HOPE) Is Just Another Word With A Hole In It”

















просмотров: 183