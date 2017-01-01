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Успехи в чартах группы GRETA VAN FLEET Дебютная работа GRETA VAN FLEET, "Anthem Of The Peaceful Army", попала на первую строку Billboard Top Album Sales, Billboard Top Rock Albums и заняла третью строчку в чартах Billboard 200. Диск также стал первым в Канаде, третьим в Германии, попал в десятку лучших в Австралии и Новой Зеландии и в Top 15 в Великобритании.

















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