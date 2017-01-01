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*Greta Van Fleet*



1 ноя 2018 : 		 Успехи в чартах группы GRETA VAN FLEET

5 окт 2018 : 		 Новая песня GRETA VAN FLEET

25 сен 2018 : 		 JAMES KOTTAK: «GRETA VAN FLEET больше похожи на LED ZEPPELIN, чем KINGDOM COME»

23 сен 2018 : 		 Новая песня GRETA VAN FLEET

16 авг 2018 : 		 Новое видео GRETA VAN FLEET

27 июл 2018 : 		 GRETA VAN FLEET в The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

18 июл 2018 : 		 Новый сингл GRETA VAN FLEET

25 янв 2018 : 		 GRETA VAN FLEET записывают дебютную работу

26 окт 2017 : 		 Новый ЕР GRETA VAN FLEET выйдет осенью

19 апр 2017 : 		 Новое видео GRETA VAN FLEET

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Успехи в чартах группы GRETA VAN FLEET

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Дебютная работа GRETA VAN FLEET, "Anthem Of The Peaceful Army", попала на первую строку Billboard Top Album Sales, Billboard Top Rock Albums и заняла третью строчку в чартах Billboard 200. Диск также стал первым в Канаде, третьим в Германии, попал в десятку лучших в Австралии и Новой Зеландии и в Top 15 в Великобритании.

GRETA VAN FLEET - Anthem Of The Peaceful Army Debuts At #1 On BillboardвЂ™s Top Album Chart







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