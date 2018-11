1 ноя 2018



Новый альбом WINDHAND доступен для прослушивания "Eternal Return", новый альбом группы WINDHAND, доступен для прослушивания ниже:



"Halcyon"

"Grey Garden"

"Pilgrim’s Rest"

"First To Die"

"Light Into Dark"

"Red Cloud"

"Eyeshine"

"Diablerie"

"Feather"





















+0 -0









просмотров: 127