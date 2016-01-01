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Новое видео PALACE
"Binary Music", новое видео группы PALACE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Binary Music", выходящего седьмого декабря.
Трек-лист:
"Binary Music"
"Tears Of Gaia"
"Nothing Personal"
"Promised Land"
"Love Songs"
"Dangerous Grounds"
"Queen Of The Prom"
"Who's Counting Time"
"Julia"
"To Have And To Hold"
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