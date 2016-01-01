Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*COREY TAYLOR заявил, что на новом альбоме SLIPKNOT появится самая тяжё... [109]
*Гитарист MANOWAR обвинён в хранении детской порнографии [42]
*YUIMETAL ушла из BABYMETAL [33]
*ROB HALFORD: «BABYMETAL — это одна из самых уникальных групп в мире ме... [27]
*KARL LOGAN не поедет в тур с MANOWAR [20]
*
[= ||| все новости группы



*Palace*



31 окт 2018 : 		 Новое видео PALACE

18 авг 2016 : 		 Новая песня PALACE

5 авг 2016 : 		 Новая песня PALACE

22 июл 2016 : 		 Новая песня PALACE

17 июн 2016 : 		 Новое видео PALACE

8 июн 2016 : 		 Дебютный альбом PALACE выйдет в августе

| - |
|||| сегодня

Новое видео PALACE

*
zoom
*
* *
"Binary Music", новое видео группы PALACE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Binary Music", выходящего седьмого декабря.

Трек-лист:

"Binary Music"
"Tears Of Gaia"
"Nothing Personal"
"Promised Land"
"Love Songs"
"Dangerous Grounds"
"Queen Of The Prom"
"Who's Counting Time"
"Julia"
"To Have And To Hold"

PALACE Debuts "Binary Music" Music Video






Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 295

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Anthrax Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.0,42089200019836    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом