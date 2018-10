31 окт 2018



VINNIE VINCENT исполняет KISS Бывший гитарист KISS VINNIE VINCENT присоединился к группе FOUR BY FATE, в состав которой входят участники FREHLEY'S COMET, CHEAP TRICK и SKID ROW, и исполнил композицию "Lick It Up".















+0 -2









просмотров: 413