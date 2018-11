1 ноя 2018



Обложка нового альбома BEAST IN BLACK BEAST IN BLACK представили обложку нового альбома "From Hell With Love", выход которого намечен на восьмое февраля на Nuclear Blast Records. Группа была основа в Хедьсинки бывшим лидером BATTLE BEAST Anton'ом Kabanen'ом. За оформление вновь отвечал Roman Ismailov.















просмотров: 196