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Новый альбом DREAM THEATER выйдет в феврале Клавишник DREAM THEATER Jordan Rudess подтвердил, что новая работа группы появится в конце февраля.



«В настоящий момент мы заняты сведением материала. Звучит все восхитительно. Я очень доволен. У нас сейчас очень, очень-очень сильная энергетика в команде. Мы все очень близки и воодушевлены тем, что грядет. Нам всем не терпится дождаться момента, когда все услышат нашу работу. И все случится уже очень, очень быстро, можно сказать, что все уже за углом».



14 работа группы станет первым для InsideOut Music. За 25 лет карьеры коллектив сотрудничал с разными лейблами в системе Warner Music Group, пять дисков вышли на Roadrunner Records.















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