сегодня



STRYPER запишут новый альбом в 2019 Вокалист STRYPER Michael Sweet в интервью Sleaze Roxx сообщил, что группа планирует запись нового альбома в 2019 году, он хочет записать сольный диск и в планах у команды запись сборника кавер-версий, вдохновивших группу на свершения.



«Мы собираем идеи для новых песен. Я бы хотел сделать еще одну песню PRIEST, BOSTON, MAIDEN, что-то из THIN LIZZY, может из STYX. Может что-то из YESTERDAY & TODAY; сейчас они называются просто Y&T. Мы должны обратить внимание на Боуи, я бы хотел сделать какую-то из его песен».



По словам Michael'a, у группы также есть планы по перезаписи ряда старых песен:



«Мы одни из тех групп, которые доберутся до этого, все дело во времени. Мне бы хотелось перезаписать ряд "классических" треков с Perry. Все это лишь вопрос свободного времени, но мы точно сделаем еще один альбом 'The Covering' и альбом перезаписанных треков с материалом из 'In God We Trust', несколькими темами из 'Against The Law' и, возможно, что-то из альбомов 'Reborn' и 'Murder By Pride'».











