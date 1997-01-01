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*Gillan*



31 окт 2018 : 		 Новый сингл бывшего гитарист GILLAN / OZZY OSBOURNE

18 июн 2018 : 		 Новый альбом бывшего гитариста GILLAN / OZZY OSBOURNE

19 мар 2017 : 		 Новый альбом бывшего гитариста GILLAN выйдет в апреле

29 окт 2016 : 		 Бывший гитарист GILLAN выпускает новый альбом

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Новый сингл бывшего гитарист GILLAN / OZZY OSBOURNE

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Новый сингл бывшего гитарист GILLAN / OZZY OSBOURNE, Bernie Tormé, "Come The Revolution", доступен для прослушивания. Он взят из альбома "Shadowland", выход которого намечен на ноябрь.



Former GILLAN And OZZY OSBOURNE Guitarist BERNIE TORMГ‰ Releases 'Come The Revolution' Single






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