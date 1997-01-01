Фраза, имя группы
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COREY TAYLOR заявил, что на новом альбоме SLIPKNOT появится самая тяжё...
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все новости группы
Gillan
31 окт 2018
:
Новый сингл бывшего гитарист GILLAN / OZZY OSBOURNE
18 июн 2018
:
Новый альбом бывшего гитариста GILLAN / OZZY OSBOURNE
19 мар 2017
:
Новый альбом бывшего гитариста GILLAN выйдет в апреле
29 окт 2016
:
Бывший гитарист GILLAN выпускает новый альбом
24 авг 2016
:
Выход бокс-сета GILLAN отложен
9 авг 2016
:
Видео GILLAN с ТВ 1982
29 июл 2016
:
Трейлер к новому бокс-сету GILLAN
18 июл 2016
:
Винилы GILLAN выйдут в сентябре
1 окт 2007
:
GILLAN: детали бокс-сета “The Singles”
сегодня
Новый сингл бывшего гитарист
GILLAN
/ OZZY OSBOURNE
Новый сингл бывшего гитарист GILLAN / OZZY OSBOURNE, Bernie Tormé, "Come The Revolution", доступен для прослушивания. Он взят из альбома "Shadowland", выход которого намечен на ноябрь.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).