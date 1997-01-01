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Новый сингл бывшего гитарист GILLAN / OZZY OSBOURNE Новый сингл бывшего гитарист GILLAN / OZZY OSBOURNE, Bernie Tormé, "Come The Revolution", доступен для прослушивания. Он взят из альбома "Shadowland", выход которого намечен на ноябрь.



















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