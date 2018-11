1 ноя 2018



Новое видео группы THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA "Can't Be That Bad", новое видео группы THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Sometimes The World Ain't Enough", выпущенного 29 июня на Nuclear Blast:



01. This Time



02. Turn To Miami



03. Paralyzed



04. Sometimes The World Ain't Enough



05. Moments Of Thunder



06. Speedwagon



07. Lovers In The Rain



08. Can't Be That Bad



09. Pretty Thing Closing In



10. Barcelona



11. Winged And Serpentine



12. The Last Of The Independent Romantics



13. Marjorie (limited-edition digipack CD and vinyl bonus track)



14. Pacific Priestess (Japanese bonus track)















