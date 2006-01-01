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*Grand Magus*



1 ноя 2018 : 		 GRAND MAGUS приступили к записи

24 мар 2017 : 		 Новое видео GRAND MAGUS

20 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления GRAND MAGUS

28 апр 2016 : 		 Новая песня GRAND MAGUS

25 мар 2016 : 		 Видео с текстом от GRAND MAGUS

15 фев 2016 : 		 Новый альбом GRAND MAGUS выйдет в мае

29 ноя 2014 : 		 Новое видео GRAND MAGUS

25 янв 2014 : 		 Трейлер нового альбома GRAND MAGUS

14 янв 2014 : 		 Новая песня GRAND MAGUS

7 дек 2013 : 		 Видео с текстом от GRAND MAGUS

28 ноя 2013 : 		 Трейлер нового альбома GRAND MAGUS

19 ноя 2013 : 		 Новый альбом GRAND MAGUS выйдет в январе

15 сен 2013 : 		 GRAND MAGUS начали запись нового альбома

31 май 2012 : 		 Семплы нового альбома GRAND MAGUS

23 май 2012 : 		 Новая песня GRAND MAGUS

5 май 2012 : 		 Видео с текстом от GRAND MAGUS

25 апр 2012 : 		 Новая песня GRAND MAGUS

6 апр 2012 : 		 Новый ударник в GRAND MAGUS

28 мар 2012 : 		 Обложка нового альбома GRAND MAGUS

8 мар 2012 : 		 GRAND MAGUS на NUCLEAR BLAST RECORDS

16 мар 2011 : 		 GRAND MAGUS выбыли из тура с GRAVE DIGGER

23 окт 2010 : 		 Новое видео GRAND MAGUS

11 июн 2010 : 		 Семплы нового альбома GRAND MAGUS

20 май 2010 : 		 Новое видео GRAND MAGUS

12 май 2010 : 		 Новая песня GRAND MAGUS

21 мар 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома GRAND MAGUS

19 фев 2010 : 		 GRAND MAGUS завершили запись альбома

8 янв 2010 : 		 GRAND MAGUS начали запись альбома

9 дек 2009 : 		 GRAND MAGUS подписали соглашение с Roadrunner

3 июн 2008 : 		 Подробности о новом альбоме GRAND MAGUS

20 апр 2006 : 		 GRAND MAGUS снова в полном составе

26 мар 2006 : 		 GRAND MAGUS расстались с барабанщиком

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|||| 1 ноя 2018

GRAND MAGUS приступили к записи

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GRAND MAGUS отправились в Sweetspot Studio, Sweden вместе с продюсером Staffan'ом Karlsson'ом (ARCH ENEMY, FIREWIND, SPIRITUAL BEGGARS) для записи нового материала.

Janne "J.B." Christoffersson: «MAGUS вернулись в студию для записи нашего девятого альбома. Этот раз будет для нас особенным. Мы решили оставить в стороне текущее положение дел, когда сначала пишут ударные, потом бас, потом гитару и так далее. В этот раз мы встретились, поджемовали и планируем записать вживую все то, что создали за полгода. То есть ровно так как мы это делаем на концертах. Когда мы выступаем, мы же играем вместе. И, в конце концов, это же музыка, а не научный проект. В итоге мы оказались в студии, которую мы можете увидеть в видеоролике. Мы записываем тейк за тейком (обычно сразу с первого, ха-ха), пока не ощутим грув, настроение и жесткость в той мере, в какой хотим их видеть. Сейчас занялись наложением, соло-партиями и вокалом. Мы в восторге и, думаю, вы тоже. Металл победит!»




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