1 ноя 2018



GRAND MAGUS приступили к записи GRAND MAGUS отправились в Sweetspot Studio, Sweden вместе с продюсером Staffan'ом Karlsson'ом (ARCH ENEMY, FIREWIND, SPIRITUAL BEGGARS) для записи нового материала.



Janne "J.B." Christoffersson: «MAGUS вернулись в студию для записи нашего девятого альбома. Этот раз будет для нас особенным. Мы решили оставить в стороне текущее положение дел, когда сначала пишут ударные, потом бас, потом гитару и так далее. В этот раз мы встретились, поджемовали и планируем записать вживую все то, что создали за полгода. То есть ровно так как мы это делаем на концертах. Когда мы выступаем, мы же играем вместе. И, в конце концов, это же музыка, а не научный проект. В итоге мы оказались в студии, которую мы можете увидеть в видеоролике. Мы записываем тейк за тейком (обычно сразу с первого, ха-ха), пока не ощутим грув, настроение и жесткость в той мере, в какой хотим их видеть. Сейчас занялись наложением, соло-партиями и вокалом. Мы в восторге и, думаю, вы тоже. Металл победит!»







+0 -1









просмотров: 139

