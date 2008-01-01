У басиста SAINT VITUS болезнь Паркинсона

Кампания по сбору средств в помощь оригинального басиста SAINT VITUS стартовала по этому адресу. Все собранные средства будут напрямую отправлены музыканту и пойдут на оплату медицинских счетов и жизнь.
К сожалению обеспечить надлежащий уход сам музыкант не в состоянии и по состоянию здоровья не смог принимать участия в недавних турах коллектива, где его заменил бывший участник CROWBAR и нынешний музыкант DOWN Pat Bruders.
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