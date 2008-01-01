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*Saint Vitus*



1 ноя 2018 : 		 У басиста SAINT VITUS болезнь Паркинсона

14 сен 2016 : 		 Новый релиз SAINT VITUS доступен для прослушивания

26 авг 2016 : 		 Концертный трек SAINT VITUS

10 авг 2016 : 		 Концертный трек SAINT VITUS

22 июл 2016 : 		 Концертный трек SAINT VITUS

17 ноя 2014 : 		 SAINT VITUS отыграли первое шоу без Wino

14 ноя 2014 : 		 Вокалист SAINT VITUS депортирован из Норвегии

25 мар 2014 : 		 SAINT VITUS планируют юбилейный тур

21 окт 2012 : 		 Видео с выступления SAINT VITUS

15 май 2012 : 		 Новый альбом SAINT VITUS доступен для прослушивания

14 май 2012 : 		 Гитарист SAINT VITUS обсуждает “Lillie: F-65”

4 апр 2012 : 		 Новое видео SAINT VITUS

28 мар 2012 : 		 Новая песня SAINT VITUS

22 фев 2012 : 		 Обложка и трек-лист SAINT VITUS

1 фев 2012 : 		 SAINT VITUS выпустят новый сингл

7 дек 2011 : 		 Новый альбом SAINT VITUS выйдет в марте

29 ноя 2011 : 		 Название нового альбома SAINT VITUS

9 ноя 2011 : 		 SAINT VITUS на SEASON OF MIST

13 апр 2011 : 		 Видео с выступления SAINT VITUS

7 апр 2011 : 		 SAINT VITUS исполнили новый трек

18 фев 2011 : 		 SAINT VITUS начнут запись летом

1 дек 2010 : 		 SAINT VITUS о смерти бывшего барабанщика

1 дек 2010 : 		 Умер барабанщик SAINT VITUS

16 апр 2009 : 		 В концерте SAINT VITUS приняли участие музыканты DOWN

20 ноя 2008 : 		 Гитарист SAINT VITUS о предстоящем выступлении на ROADBURN

24 янв 2008 : 		 Легенда дума, Scott "Wino" Weinrich, выпустит сольный альбом

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|||| 1 ноя 2018

У басиста SAINT VITUS болезнь Паркинсона

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Кампания по сбору средств в помощь оригинального басиста SAINT VITUS стартовала по этому адресу. Все собранные средства будут напрямую отправлены музыканту и пойдут на оплату медицинских счетов и жизнь.

К сожалению обеспечить надлежащий уход сам музыкант не в состоянии и по состоянию здоровья не смог принимать участия в недавних турах коллектива, где его заменил бывший участник CROWBAR и нынешний музыкант DOWN Pat Bruders.



Original SAINT VITUS Bassist MARK ADAMS Is Suffering From Parkinson's Disease



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