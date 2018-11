сегодня



Новое видео ANN WILSON "You Don't Own Me", новое видео Ann Wilson из HEART, доступна для просмотра ниже. В оригинале этот трек был принадлежит Lesley Gore и был выпущен в 1963 году:



01. A Different Corner (George Michael)



02. A Thousand Kisses Deep (Leonard Cohen)



03. Back To Black (Amy Winehouse)



04. Baker Street (Gerry Rafferty)



05. I Am The Highway (Chris Cornell, AUDIOSLAVE)



06. I'm Afraid Of Americans (David Bowie)



07. Life In The Fast Lane (Joe Walsh, THE EAGLES) (in honor of Glenn Frey)



08. Luna (Tom Petty)



09. Politician (CREAM) (in honor of Jack Bruce)



10. You Don't Own Me (Lesley Gore)









