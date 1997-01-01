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Новый альбом вокалистки HEART выйдет осенью
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Вокалистка HEART почтит память ушедших музыкантов
20 май 2017
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19 май 2017
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HEART о Крисе Корнелле
12 окт 2016
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16 июн 2016
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14 июн 2016
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Вокалист METALLICA на новом альбоме HEART
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Оригинальные участники HEART основали новый проект
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Вокалистка HEART готова заменить Robert'a Plant'a в LED ZEPPELIN
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Новый релиз HEART выйдет в ноябре
14 дек 2013
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EPK от HEART
13 дек 2013
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Концерт HEART выйдет в феврале
28 окт 2013
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Две песни вокалисток HEART выйдут в ноябре
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HEART и JASON BONHAM отправились в тур
27 дек 2012
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JASON BONHAM присоединился к сестрам Wilson из HEART
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30 июн 2012
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Новая песня HEART
25 июн 2012
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Новая песня HEART
1 авг 2010
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HEART выпустят сингл в форме сердца
сегодня
Новое видео ANN WILSON
"You Don't Own Me", новое видео Ann Wilson из HEART, доступна для просмотра ниже. В оригинале этот трек был принадлежит Lesley Gore и был выпущен в 1963 году:
01. A Different Corner (George Michael)
02. A Thousand Kisses Deep (Leonard Cohen)
03. Back To Black (Amy Winehouse)
04. Baker Street (Gerry Rafferty)
05. I Am The Highway (Chris Cornell, AUDIOSLAVE)
06. I'm Afraid Of Americans (David Bowie)
07. Life In The Fast Lane (Joe Walsh, THE EAGLES) (in honor of Glenn Frey)
08. Luna (Tom Petty)
09. Politician (CREAM) (in honor of Jack Bruce)
10. You Don't Own Me (Lesley Gore)
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).