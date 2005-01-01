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*Celtic Frost*



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TOM G. WARRIOR исполнит трилогию CELTIC FROST/TRIPTYKON

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TRIPTYKON выступят на фестивале Roadburn в 2019 году, чтобы исполнить трилогию CELTIC FROST/TRIPTYKON "Requiem" с оркестром.

Первая часть входила в альбом CELTIC FROST "Into The Pandemonium" и называлась "Rex Irae". Третья часть, "Winter", вышла на альбоме CELTIC FROST 2006 года "Monotheist". И до сего дня второй части так и не было.

«У меня постоянно было намерение закончить трилогию. Я собирался сделать это в один прекрасный день с TRIPTYKON. Это был 2018, 16 лет спустя после того, как я начал работу над 'Requiem', когда Walter Hoeijmakers, основатель фестиваля Roadburn и один из моих самых близких друзей, обратился ко мне с предложением выступить там, и, что логично, закончить это полотно.

Walter и команда любезно предоставила ресурсы и посему я, в возрасте 54 лет, приступил к финальной части этого произведения в этом году. В итоге все три часть будут исполнены TRIPTYKON на Roadburn 2019 вместе с полноценным симфоническим оркестром, который будет управляться Florian'ом Magnus'ом Maier'ом, соавтором по части классики в данном проекте и чье терпение ко мне кажется безграничным. Мы испытываем огромную честь и глубоко признательны тем, что будем играть с нидерландским Metropole Orkest».



TOM G. WARRIOR Returns To ROADBURN To Perform CELTIC FROST/TRIPTYKON 'Requiem' In Full




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