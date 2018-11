2 ноя 2018



Концертное видео STEELHEART STEELHEART опубликовали видео на композицию "I'll Never Let You Go", которая взята из нового релиза группы, "Rock'n Milan", выходящего седьмого декабря на Frontiers Music Srl:



CD



01. Blood Pollution



02. Livin' The Life



03. Gimme Gimme



04. Like Never Before



05. My Dirty Girl



06. She's Gone



07. Cabernet



08. Drum Solo



09. Everybody Loves Eileen



10. Rock 'N' Roll (I Just Wanna)



11. I'll Never Let You Go



12. We All Die Young





DVD



01. Blood Pollution



02. Livin' The Life



03. Gimme Gimme



04. Like Never Before



05. Live To Die



06. My Dirty Girl



07. She's Gone



08. Cabernet



09. Drum Solo



10. Everybody Loves Eileen



11. Rock 'N' Roll (I Just Wanna)



12. I'll Never Let You Go



13. We All Die Young























