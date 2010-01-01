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Нереализованный трек MEGADETH с участием MENZA, LOMENZO, POLAND Ранее нереализованная концертная инструментальная репетиционная версия композиции MEGADETH "Wake Up Dead" бывшими участниками Nick'ом Menza (drums), Chris'ом Poland'ом (guitar) и James'ом LoMenzo (bass), доступна для прослушивания. Так и не получившее название три собралось первого ноября 2014 года в студии Ника, где были исполнены старые песни MEGADETH, любимые треки из репертуара METALLICA и LED ZEPPELIN. Трио собиралось несколько раз, но в итоге разошлось по разным проектам. Позднее Менца присоединился к группе Poland'a, OHM:















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