2 ноя 2018



Новое видео ALICE IN CHAINS "Never Fade", новое видео группы ALICE IN CHAINS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Rainier Fog", выпущенного в августе этого года. Режиссером клипа был Adam Mason, ранее сотрудничавший с коллективом в съемках видео на песню "The One You Know".















+5 -1









просмотров: 353