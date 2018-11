сегодня



Новая песня CRIPPLE BASTARDS "Crimine Contro L'immagine", новая песня группы CRIPPLE BASTARDS, доступна для прослушивания ниже. Она взята из альбома "La Fine Cresce da Dentro", выходящего девятого ноября на Relapse.



Трек-лист:



"Suicidio Assistito"

"Non Coinvolto"

"La Memoria Del Dolore"

"Passi Nel Vuoto"

"Ombra Nell’ombra"

"Due Metà In Un Errore"

"Chiusura Forzata"

"Dove Entra IL Coltello"

"Crimine Contro l’immagine"

"Narcolessia Emotiva"

"Nervi In Guerra"

"Sguardo Neutro"

"Interrato Vivo"

"Equilibrio Ansiogeno"

"Quali Sentieri"

"Decessi Per Cause Sconosciute"

"Recidive"

"Crociati Del Mare Interno"



















