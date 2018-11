сегодня



Видео с текстом от TROLLWAR "Into Shadows", новая песня канадской группы TROLLWAR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Oath Of The Storm, выход которого запланирован на 16 ноября:



“Intro”

“Summoning”

“Into Shadows”

“The Forsaken One”

“In Defiance”

“Hymn For The Vanquished”

“Forgotten”

“Omens Of Victory”

“Home Of Forbidden Lore”

“Shores Of Madness”

“Winter’s Night”

“Outro”















