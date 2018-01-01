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*Trollwar*



4 ноя 2018 : 		 Видео с текстом от TROLLWAR

18 окт 2018 : 		 Новая песня TROLLWAR

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Видео с текстом от TROLLWAR

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"Into Shadows", новая песня канадской группы TROLLWAR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Oath Of The Storm, выход которого запланирован на 16 ноября:

“Intro”
“Summoning”
“Into Shadows”
“The Forsaken One”
“In Defiance”
“Hymn For The Vanquished”
“Forgotten”
“Omens Of Victory”
“Home Of Forbidden Lore”
“Shores Of Madness”
“Winter’s Night”
“Outro”

TROLLWAR Release "Into Shadows" Lyric Video






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