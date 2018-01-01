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Видео с текстом от TROLLWAR
"Into Shadows", новая песня канадской группы TROLLWAR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Oath Of The Storm, выход которого запланирован на 16 ноября:
“Intro”
“Summoning”
“Into Shadows”
“The Forsaken One”
“In Defiance”
“Hymn For The Vanquished”
“Forgotten”
“Omens Of Victory”
“Home Of Forbidden Lore”
“Shores Of Madness”
“Winter’s Night”
“Outro”
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