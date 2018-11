сегодня



Компиляция DEVIL MASTER доступна для прослушивания DEVIL MASTER представили для свободного прослушивания компиляцию "Manifestations", включающую два демо, прошедшие пересведение и ремастеринг:



“The Devil Master (Devil Is Your Master)”

“Distorted Paths / Fear The Future Gleam”

“Failure To Die”

“Sex With Succubus”

“Inhabit The Corpse”

“Obscene Charade”

“Gates Of Pain”

















