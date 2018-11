все новости группы







2 ноя 2018 : Новое видео IOMAIR



2 ноя 2018



Новое видео IOMAIR Канадская прогрессив металл группа IOMAIR, в состав которой входят участники Vesperia, Astaroth Incarnate, Völur, Hallows Die, Sludgehammer, Bloodmoon Collective and The Silence Factory, представила видео на композицию "Cavalcade For None", которая взята из выпущенного в сентябре дебютного альбома.













