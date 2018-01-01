Вокалистка KOBRA AND THE LOTUS в новом видео RED CAIN
"Wing Of The Crow", новое видео группы RED CAIN, в съемках которого принимала участие вокалистка KOBRA AND THE LOTUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Kindred, выходящего в 2019 году. Продюсером материала выступил Sascha Laskow (Every Hour Kills, ex-Divinity).
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