2 ноя 2018



Вокалистка KOBRA AND THE LOTUS в новом видео RED CAIN "Wing Of The Crow", новое видео группы RED CAIN, в съемках которого принимала участие вокалистка KOBRA AND THE LOTUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Kindred, выходящего в 2019 году. Продюсером материала выступил Sascha Laskow (Every Hour Kills, ex-Divinity).













