Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист MANOWAR обвинён в хранении детской порнографии [57]
*YUIMETAL ушла из BABYMETAL [34]
*Новое видео SLIPKNOT [29]
*KARL LOGAN не поедет в тур с MANOWAR [28]
*ROB HALFORD: «BABYMETAL — это одна из самых уникальных групп в мире ме... [28]
*
[= ||| все новости группы



*Red Cain*



2 ноя 2018 : 		 Вокалистка KOBRA AND THE LOTUS в новом видео RED CAIN

10 фев 2018 : 		 Новое видео RED CAIN

| - |
|||| 2 ноя 2018

Вокалистка KOBRA AND THE LOTUS в новом видео RED CAIN

*
zoom
*
* *
"Wing Of The Crow", новое видео группы RED CAIN, в съемках которого принимала участие вокалистка KOBRA AND THE LOTUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Kindred, выходящего в 2019 году. Продюсером материала выступил Sascha Laskow (Every Hour Kills, ex-Divinity).

RED CAIN Release вЂњWing Of The CrowвЂќ Video Featuring KOBRA AND THE LOTUSвЂ™ KOBRA PAIGE





Like!+1Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 268

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Iron Savior Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.0,43835997581482    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом