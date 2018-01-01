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*Cecile Monique*



2 ноя 2018 : 		 CECILE MONIQUE выпускает дебютный альбом

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CECILE MONIQUE выпускает дебютный альбом

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Канадская исполнительница CECILE MONIQUE, получившая известность за свои исполнение композиции RAMMSTEIN “Reise, Reise,” второго ноября представит дебютный полноформатный альбом "Genesis". На его создание ушло несколько лет, в диск войдет двенадцать треков. Сведением материала занимался Kevin Dietz (Silverchair, Stone Sour, Between the Buried and Me).

OntarioвЂ™s CECILE MONIQUE Announces Release Of Debut Album Genesis




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