Cecile Monique







2 ноя 2018 : CECILE MONIQUE выпускает дебютный альбом



сегодня



CECILE MONIQUE выпускает дебютный альбом Канадская исполнительница CECILE MONIQUE, получившая известность за свои исполнение композиции RAMMSTEIN “Reise, Reise,” второго ноября представит дебютный полноформатный альбом "Genesis". На его создание ушло несколько лет, в диск войдет двенадцать треков. Сведением материала занимался Kevin Dietz (Silverchair, Stone Sour, Between the Buried and Me).











