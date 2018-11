2 ноя 2018



HOLLYWOOD UNDEAD выпустили новый ЕР HOLLYWOOD UNDEAD выпустили новый ЕР "Psalms", в который вошли два ранее неопубликованных трека, "Gotta Let Go" and "Another Level", а также три новые песни: "Bloody Nose", "Live Fast Die Young" и "Something To Believe".



Трек-лист:



01. Bloody Nose



02. Live Fast Die Young



03. Something to Believe



04. Another Level



05. Gotta Let Go



















+2 -1









просмотров: 239