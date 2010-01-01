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SHARON OSBOURNE об OZZY: «Я не доверяю ему до такой степени, что могу его бросить» Sharon Osbourne призналась, что не доверяет своему мужу Ozzy спустя два с лишним года после того, как он извинился перед женщинами, с которыми имел внебрачные отношения.



Sharon в интервью для The Sun сказала: «Я была сломленной женщиной. Он прислал мне электронное письмо, предназначенное для одной из его женщин, а затем он взял снотворное, и я положила ещё две таблетки в его напиток... Я стала спрашивать его обо всём и всё узнала.



Он никогда бы не сказал мне правду, никогда. Ему было стыдно, он боялся. Я узнала, сколько это длилось. Я узнала, кто это. Я узнала, о чём он думал, а потом, знаете, ты уходишь.



Ozzy сказал мне, что с этой женщиной всё покончено, и я ему поверила. А через полгода я узнала, что это не так, и что были другие.



Только тогда он признался и сказал: "Я зависимый. Я не могу с этим ничего поделать"».



После того как в мае 2016 года весь мир узнал о романе Ozzy со знаменитым парикмахером Michelle Pugh, он начал лечение от сексуальной зависимости. Затем Sharon и Ozzy примирились, и даже обновили свои обеты. Но она сказала в интервью: «Я ему не верю, я беспокоюсь об этом. Я не доверяю ему до такой степени, что могу его бросить. Ничто в мире так не ранит, как неверность. Ничто».



Объясняя своё решение остаться с ним, она сказала: «Никто не захочет меня пригласить на свидание. Кто меня пригласит? Болтливую старую женщину? Ну и хорошо, и я люблю его. Он мой муж, и я должна позаботиться о нём, ты просто становишься такой женщиной, которая заботится об этом человеке, и это моя жизнь. Вот что я делаю».











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