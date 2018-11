сегодня



Обложка нового альбома DREAM THEATER DREAM THEATER опубликовали обложку и тизер к новому альбому, получившему название "Distance Over Time". Релиз намечен на февраль следующего года. Промо тур группы стартует 20 марта в Сан-Диего:



Mar. 20 - San Diego, CA



Mar. 21 - Los Angeles, CA



Mar. 22 - Los Angeles, CA



Mar. 24 - San Francisco, CA



Mar. 26 - Denver, CO



Mar. 28 - St. Paul, MN



Mar. 29 - Chicago, IL



Mar. 31 - Milwaukee, WI



Apr. 02 - Detroit, MI



Apr. 04 - Toronto, Ont.



Apr. 05 - Montreal, Que.



Apr. 06 - Quebec City, Que.



Apr. 08 - Boston, MA



Apr. 09 - Oakdale, CT



Apr. 10 - Red Bank, NJ



Apr. 12 - New York, NY



Apr. 13 - Upper Darby, PA



Apr. 15 - Washington, D.C.



Apr. 17 - Nashville, TN



Apr. 22 - Charlotte, NC



Apr. 23 - Atlanta, GA



Apr. 25 - Orlando, FL



Apr. 26 - St. Petersburg, FL



Apr. 27 - Jacksonville, FL



Apr. 29 - Dallas, TX



Apr. 30 - Houston, TX



May 01 - Austin, TX































