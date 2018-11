сегодня



COREY TAYLOR присоединился к FOZZY и исполнил кавер-версии KISS, THE KINKS Вокалист SLIPKNOT и STONE SOUR Corey Taylor присоединился на сцене к FOZZY в рамках Chris Jericho's Rock 'N' Wrestling Rager At Sea для исполнения кавер-версий KISS "Cold Gin" и THE KINKS "You Really Got Me".































