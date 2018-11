сегодня



Видео с текстом от VANDENBERG'S MOONKINGS VANDENBERG'S MOONKINGS 23 ноября на Mascot Records/Mascot Label Group выпустят акустический релиз "Rugged And Unplugged", включающий песни, написанную за всю карьеру Adrian'a Vandenberg'a:



01. What Doesn’t Kill You



02. Sailing Ships



03. Out Of Reach



04. One Step Behind



05. Burning Heart



06. Walk Away



07. Breathing



08. Sundown



Видео с текстом на композицию "Walk Away" доступно ниже.



























