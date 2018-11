сегодня



Новое видео ARSIS "Fathoms", новое видео группы ARSIS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Visitant", выходящего второго ноября на Nuclear Blast. Записью и сведение занимался Mark Lewis (WHITECHAPEL, DEVILDRIVER, DEICIDE, CANNIBAL CORPSE), а за оформление отвечал Mark Riddick.









Catch ARSIS on tour as part of "Bloodletting North America XII" with co-headliners and labelmates DECREPIT BIRTH.





















