Новое видео ARSIS

"Fathoms", новое видео группы ARSIS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Visitant", выходящего второго ноября на Nuclear Blast. Записью и сведение занимался Mark Lewis (WHITECHAPEL, DEVILDRIVER, DEICIDE, CANNIBAL CORPSE), а за оформление отвечал Mark Riddick.
Catch ARSIS on tour as part of "Bloodletting North America XII" with co-headliners and labelmates DECREPIT BIRTH.
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