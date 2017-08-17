Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист MANOWAR обвинён в хранении детской порнографии [57]
*Новое видео SLIPKNOT [31]
*KARL LOGAN не поедет в тур с MANOWAR [31]
*ROB HALFORD: «BABYMETAL — это одна из самых уникальных групп в мире ме... [29]
*RAMMSTEIN объявили даты летних выступлений [14]
*
[= ||| все новости группы



*Amon Amarth*



3 ноя 2018 : 		 Фрагмент нового DVD AMON AMARTH

18 окт 2018 : 		 Трейлер нового релиза AMON AMARTH

8 окт 2018 : 		 Фрагмент нового DVD AMON AMARTH

4 окт 2018 : 		 Второй трейлер к концертному релизу AMON AMARTH

23 сен 2018 : 		 Детали нового релиза AMON AMARTH

18 сен 2018 : 		 AMON AMARTH выпустят концертный релиз

27 мар 2018 : 		 AMON AMARTH прошли половину пути

7 фев 2018 : 		 Винилы AMON AMARTH выйдут в феврале

21 ноя 2017 : 		 Игра от AMON AMARTH

1 ноя 2017 : 		 Винил от AMON AMARTH

25 авг 2017 : 		 AMON AMARTH планируют новый материал

7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления AMON AMARTH

20 июл 2017 : 		 Бывший вокалист CANDLEMASS выступил с AMON AMARTH

14 июл 2017 : 		 Новое видео AMON AMARTH

25 апр 2017 : 		 Гитарист AMON AMARTH разочаровал начинающих музыкантов

30 мар 2017 : 		 Переиздания AMON AMARTH выйдут весной

7 дек 2016 : 		 Басист AMON AMARTH о новом барабанщике

30 ноя 2016 : 		 Ранние альбомы AMON AMARTH выйдут на виниле

4 ноя 2016 : 		 Видео с выступления AMON AMARTH

28 окт 2016 : 		 Оформление сцены AMON AMARTH

1 окт 2016 : 		 AMON AMARTH нашли барабанщика

19 сен 2016 : 		 Новое видео AMON AMARTH

21 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления AMON AMARTH

16 июн 2016 : 		 Вокалист AMON AMARTH: "Металл не умер!"

6 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления AMON AMARTH

3 июн 2016 : 		 AMON AMARTH: «Наш успех не имеет ничего общего с темой викингов»

26 май 2016 : 		 Музыканты AMON AMARTH бросают топоры

20 апр 2016 : 		 AMON AMARTH допускают, что JOCKE WALLGREN может стать постоянным участником

20 апр 2016 : 		 Покажи "козу" для AMON AMARTH

9 апр 2016 : 		 AMON AMARTH открыли американский тур

24 мар 2016 : 		 Видео с выступления AMON AMARTH

23 мар 2016 : 		 Новая песня AMON AMARTH

22 мар 2016 : 		 AMON AMARTH назвали имя концертного барабанщика

15 мар 2016 : 		 Новое видео AMON AMARTH

14 мар 2016 : 		 Гитарист AMON AMARTH об уходе барабанщика

26 фев 2016 : 		 Вокалист AMON AMARTH: «Думаю, что фэны будут довольны»

28 янв 2016 : 		 AMON AMARTH пока не нашли барабанщика

26 янв 2016 : 		 Новое видео AMON AMARTH

20 янв 2016 : 		 Тизер нового видео AMON AMARTH

12 сен 2015 : 		 Фронтмен AMON AMARTH защищает права геев

18 авг 2015 : 		 AMON AMARTH работают над новым материалом

20 мар 2015 : 		 AMON AMARTH расстались с барабанщиком

2 фев 2015 : 		 Видео с выступления AMON AMARTH

27 янв 2015 : 		 AMON AMARTH приступили к сочинению новых песен

19 янв 2015 : 		 Вокалистка HUNTRESS выступила с AMON AMARTH

17 янв 2015 : 		 Видео с выступления AMON AMARTH

21 окт 2014 : 		 Вокалист AMON AMARTH готов побить мировой рекорд

14 окт 2014 : 		 Видео с выступления AMON AMARTH

20 сен 2014 : 		 Новое видео AMON AMARTH

5 сен 2014 : 		 Трейлер фильма с участием вокалиста AMON AMARTH

4 авг 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления AMON AMARTH

9 май 2014 : 		 Трейлер фильма с участием вокалиста AMON AMARTH

20 фев 2014 : 		 Видео полного выступления AMON AMARTH

19 янв 2014 : 		 Новое видео AMON AMARTH

21 дек 2013 : 		 AMON AMARTH представят новое видео в Лас-Вегасе

7 дек 2013 : 		 Видео с выступления AMON AMARTH

13 ноя 2013 : 		 Видео с текстом от AMON AMARTH

20 сен 2013 : 		 Вокалист AMON AMARTH снимется в фильме

3 июл 2013 : 		 Новый альбом AMON AMARTH попал в Top 20

22 июн 2013 : 		 Новый альбом AMON AMARTH доступен для прослушивания

21 июн 2013 : 		 Новая песня AMON AMARTH

18 июн 2013 : 		 Семплы новых песен AMON AMARTH

11 июн 2013 : 		 Третья часть документального фильма AMON AMARTH

9 июн 2013 : 		 Видео с выступления AMON AMARTH

8 июн 2013 : 		 Рассказ о лимитированной версии нового альбома AMON AMARTH

4 июн 2013 : 		 Вторая часть документального фильма AMON AMARTH

3 июн 2013 : 		 AMON AMARTH впервые исполнили песню из нового альбома

29 май 2013 : 		 Первая часть документального фильма и новая песня AMON AMARTH

21 май 2013 : 		 Трейлер документального фильма AMON AMARTH

15 апр 2013 : 		 Новый альбом AMON AMARTH выйдет в июне

14 апр 2013 : 		 Новая песня AMON AMARTH

12 апр 2013 : 		 Обложка нового альбома AMON AMARTH

3 фев 2013 : 		 Бывший вокалист CANDLEMASS на новом альбоме AMON AMARTH

7 янв 2013 : 		 AMON AMARTH начали запись

1 янв 2013 : 		 AMON AMARTH завершили сочинение

25 дек 2012 : 		 ANDY SNEAP будет продюсировать новый альбом AMON AMARTH

11 окт 2012 : 		 Вино от AMON AMARTH

6 авг 2012 : 		 Профессиональное видео всего выступления AMON AMARTH

23 янв 2012 : 		 Юбилейные шоу AMON AMARTH

11 сен 2011 : 		 Видео с выступления AMON AMARTH

26 авг 2011 : 		 Пиво от AMON AMARTH

28 июн 2011 : 		 Новое видео AMON AMARTH

2 июн 2011 : 		 Вокалист ENTOMBED присоединился на сцене к AMON AMARTH

28 мар 2011 : 		 Новый альбом AMON AMARTH доступен для прослушивания

23 мар 2011 : 		 Кавер-версия SYSTEM OF A DOWN от AMON AMARTH

10 мар 2011 : 		 Новая песня AMON AMARTH

15 фев 2011 : 		 Johan Hegg о новом альбоме AMON AMARTH

15 фев 2011 : 		 Новая песня AMON AMARTH

31 янв 2011 : 		 Новая песня AMON AMARTH

18 янв 2011 : 		 Обложка нового альбома AMON AMARTH

13 янв 2011 : 		 Трек-лист нового альбома AMON AMARTH

30 ноя 2010 : 		 Название и дата выхода нового альбома AMON AMARTH

16 ноя 2010 : 		 AMON AMARTH записывают новый альбом

14 ноя 2009 : 		 Доступно новое переиздание AMON AMARTH

6 июл 2009 : 		 AMON AMARTH: детали переиздания "The Crusher"

10 апр 2009 : 		 AMON AMARTH: детали переиздания "The Avenger"

24 мар 2009 : 		 Новое видео AMON AMARTH

10 янв 2009 : 		 Подробности переиздания AMON AMARTH

22 июл 2008 : 		 Детали нового альбома AMON AMARTH

15 июн 2008 : 		 AMON AMARTH завершили запись нового альбома

13 май 2008 : 		 AMON AMARTH открыли сайт в поддержку нового альбома

4 май 2008 : 		 AMON AMARTH засядут в студии на этой неделе

23 апр 2008 : 		 AMON AMARTH начнут запись нового альбома в мае

23 мар 2008 : 		 У AMON AMARTH уже есть несколько отличных новых песен

8 авг 2007 : 		 AMON AMARTH: DVD группы стал золотым

11 июн 2007 : 		 Новое видео AMON AMARTH

10 фев 2007 : 		 AMON AMARTH закончили работу над клипом "Cry of the Black Birds"

1 авг 2006 : 		 Обложка нового альбома AMON AMARTH

20 июн 2006 : 		 Обнародованы даты выхода нового альбома AMON AMARTH

15 июн 2006 : 		 Подробности о новом альбоме AMON AMARTH

9 июн 2006 : 		 AMON AMARTH микшируют новый альбом

1 июн 2006 : 		 AMON AMARTH: Видео "Fate Of Norns" в онлайне

6 май 2006 : 		 AMON AMARTH приступили к записи нового альбома

15 апр 2006 : 		 AMON AMARTH: Выход "Wrath Of The Norsemen" отложен

20 фев 2006 : 		 AMON AMARTH объявили название и даты выхода концертного DVD

3 фев 2006 : 		 AMON AMARTH собираются в студию

19 дек 2005 : 		 AMON AMARTH начинают работу над новым альбомом

| - |
|||| 3 ноя 2018

Фрагмент нового DVD AMON AMARTH

*
zoom
*
* *
AMON AMARTH 16 ноября выпустят новый документальный фильм и сопровождающий его концертный диск "The Pursuit Of Vikings: 25 Years In The Eye Of The Storm", содержащий ретроспективную документальную ленту, включающую фрагменты выступлений и закулисные съёмки, а также интервью с группой. Этот фильм рассказывает историю шведского квинтета как от лица самих музыкантов, так и от лица фанатов группы. Дополняет релиз запись концертного выступления на фестивале Summer Breeze 2017.

Выступая на немецком фестивале множество раз за последние годы и зная и любя ту атмосферу, которая всегда на нём присутствует, AMON AMARTH получили уникальную возможность выступить там дважды. Отыграв специальный сет из старого материала на небольшой площадке, а затем исполнив полноценный сет со всеми сопутствующими атрибутами, включая гигантскую водную змею и огромное количество огня, группа получила возможность продемонстрировать все свои сильные стороны, хотя выбрать песни для сет-листов было не самой простой задачей.

«В первый вечер мы хотели подобрать такой сет, который подарил бы нашим поклонникам удовольствие от встречи со старыми вещами, но при этом был бы интересным. Но, собрав воедино оба этих шоу, мы поняли, как много песен, из которых нужно выбирать!» — говорит Olavi Mikkonen.

Трейлер к данному релизу доступен ниже. Он будет доступен в следующих вариантах:

* CD/2DVD 8-Panel Digipak

* Blu-ray (includes audio digital download of Main Stage Show)

* special edition hardcover book with 6 discs (3DVD, 2CD, 1 Blu-ray) plus amulet and patch - (import - limited to 500 copies)

* transparent orange vinyl (U.S. retail exclusive — limited to 500 copies)

* clear with black splatter vinyl (U.S. webstore exclusive - limited to 250 copies)

* transparent yellow with orange marble vinyl (U.S. webstore exclusive — limited to 250 copies)

Трек-лист CD (Main Stage Show: August 17, 2017):

01. The Pursuit Of Vikings

02. As Loke Falls

03. First Kill

04. The Way Of Vikings

05. At Dawn's First Light

06. Cry Of The Black Birds

07. Deceiver Of The Gods

08. Destroyer Of The Universe

09. Death In Fire

10. Father Of The Wolf

11. Runes To My Memory

12. War Of The Gods

13. Raise Your Horns

14. A Dream That Cannot Be

15. Guardians Of Asgaard

16. Twilight Of The Thunder God

DVD и Blu-ray:

- Documentary

T-Stage Show: August 16, 2017

01. Twilight Of The Thunder God

02. Free Will Sacrifice

03. With Oden On Our Side

04. The Last With Pagan Blood

05. For The Stabwounds In Our Backs

06. Thousand Years Of Oppression

07. Gods Of War Arise

08. Versus The World

09. Asator

10. Under The Northern Star

11. Fate Of Norns

12. Varyags Of Miklagaard

13. Live For The Kill

14. Victorious March

Main Stage Show: August 17, 2017

01. The Pursuit Of Vikings

02. As Loke Falls

03. First Kill

04. The Way Of Vikings

05. At Dawn's First Light

06. Cry Of The Black Birds

07. Deceiver Of The Gods

08. Destroyer Of The Universe

09. Death In Fire

10. Father Of The Wolf

11. Runes To My Memory

12. War Of The Gods

13. Raise Your Horns

14. A Dream That Cannot Be

15. Guardians Of Asgaard

16. Twilight Of The Thunder God

**Note: special edition hardcover book contains all of the above, plus audio from T-Stage Show: August 16, 2017**

Исполнение композиции "Raise Your Horns" доступно ниже.



AMON AMARTH: 'Raise Your Horns' Performance Video From 'The Pursuit Of Vikings: 25 Years In The Eye Of The Storm'

**Note: special edition hardcover book contains all of the above, plus audio from T-Stage Show: August 16, 2017**
















Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 304

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Týr Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.0,63777112960815    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом