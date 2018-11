3 ноя 2018



Фрагмент нового DVD AMON AMARTH AMON AMARTH 16 ноября выпустят новый документальный фильм и сопровождающий его концертный диск "The Pursuit Of Vikings: 25 Years In The Eye Of The Storm", содержащий ретроспективную документальную ленту, включающую фрагменты выступлений и закулисные съёмки, а также интервью с группой. Этот фильм рассказывает историю шведского квинтета как от лица самих музыкантов, так и от лица фанатов группы. Дополняет релиз запись концертного выступления на фестивале Summer Breeze 2017.



Выступая на немецком фестивале множество раз за последние годы и зная и любя ту атмосферу, которая всегда на нём присутствует, AMON AMARTH получили уникальную возможность выступить там дважды. Отыграв специальный сет из старого материала на небольшой площадке, а затем исполнив полноценный сет со всеми сопутствующими атрибутами, включая гигантскую водную змею и огромное количество огня, группа получила возможность продемонстрировать все свои сильные стороны, хотя выбрать песни для сет-листов было не самой простой задачей.



«В первый вечер мы хотели подобрать такой сет, который подарил бы нашим поклонникам удовольствие от встречи со старыми вещами, но при этом был бы интересным. Но, собрав воедино оба этих шоу, мы поняли, как много песен, из которых нужно выбирать!» — говорит Olavi Mikkonen.



Трейлер к данному релизу доступен ниже. Он будет доступен в следующих вариантах:



* CD/2DVD 8-Panel Digipak



* Blu-ray (includes audio digital download of Main Stage Show)



* special edition hardcover book with 6 discs (3DVD, 2CD, 1 Blu-ray) plus amulet and patch - (import - limited to 500 copies)



* transparent orange vinyl (U.S. retail exclusive — limited to 500 copies)



* clear with black splatter vinyl (U.S. webstore exclusive - limited to 250 copies)



* transparent yellow with orange marble vinyl (U.S. webstore exclusive — limited to 250 copies)



Трек-лист CD (Main Stage Show: August 17, 2017):



01. The Pursuit Of Vikings



02. As Loke Falls



03. First Kill



04. The Way Of Vikings



05. At Dawn's First Light



06. Cry Of The Black Birds



07. Deceiver Of The Gods



08. Destroyer Of The Universe



09. Death In Fire



10. Father Of The Wolf



11. Runes To My Memory



12. War Of The Gods



13. Raise Your Horns



14. A Dream That Cannot Be



15. Guardians Of Asgaard



16. Twilight Of The Thunder God



DVD и Blu-ray:



- Documentary



T-Stage Show: August 16, 2017



01. Twilight Of The Thunder God



02. Free Will Sacrifice



03. With Oden On Our Side



04. The Last With Pagan Blood



05. For The Stabwounds In Our Backs



06. Thousand Years Of Oppression



07. Gods Of War Arise



08. Versus The World



09. Asator



10. Under The Northern Star



11. Fate Of Norns



12. Varyags Of Miklagaard



13. Live For The Kill



14. Victorious March



Main Stage Show: August 17, 2017



01. The Pursuit Of Vikings



02. As Loke Falls



03. First Kill



04. The Way Of Vikings



05. At Dawn's First Light



06. Cry Of The Black Birds



07. Deceiver Of The Gods



08. Destroyer Of The Universe



09. Death In Fire



10. Father Of The Wolf



11. Runes To My Memory



12. War Of The Gods



13. Raise Your Horns



14. A Dream That Cannot Be



15. Guardians Of Asgaard



16. Twilight Of The Thunder God



**Note: special edition hardcover book contains all of the above, plus audio from T-Stage Show: August 16, 2017**



Исполнение композиции "Raise Your Horns" доступно ниже.









**Note: special edition hardcover book contains all of the above, plus audio from T-Stage Show: August 16, 2017**

































+1 -1









просмотров: 304