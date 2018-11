3 ноя 2018



Новое видео SEVENDUST "Unforgiven", новое видео группы SEVENDUST, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "All I See Is War", выход которого запланирован на 11 мая.



Трек-лист:



01. Dirty

02. God Bites His Tongue

03. Medicated

04. Unforgiven

05. Sickness

06. Cheers

07. Risen

08. Moments

09. Not Original

10. Descend

11. Life Deceives You

12. The Truth















просмотров: 168