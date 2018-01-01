Музыканты LIMP BIZKIT, PUDDLE OF MUDD, SALIVA в SLEEPKILLERS
"Dirty Foot", новое видео группы SLEEPKILLERS, в состав которой входит вокалист Damien Starkey (PUDDLE OF MUDD), басист Sam Rivers (LIMP BIZKIT), гитарист Adam Latiff (PUDDLE OF MUDD) и ударник Bobby Amaru (SALIVA), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из одноименного дебютного альбома, выход которого намечен на начало 2019 года:
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