3 ноя 2018



Музыканты LIMP BIZKIT, PUDDLE OF MUDD, SALIVA в SLEEPKILLERS "Dirty Foot", новое видео группы SLEEPKILLERS, в состав которой входит вокалист Damien Starkey (PUDDLE OF MUDD), басист Sam Rivers (LIMP BIZKIT), гитарист Adam Latiff (PUDDLE OF MUDD) и ударник Bobby Amaru (SALIVA), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из одноименного дебютного альбома, выход которого намечен на начало 2019 года:



01. Dirty Foot



02. Leftovers



03. Left For Dead



04. Drown



05. Hogtied



06. Hate Me



07. So Low



08. End Of The Rope



09. Facedown



10. Better Man























