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*Sleepkillers*



3 ноя 2018 : 		 Музыканты LIMP BIZKIT, PUDDLE OF MUDD, SALIVA в SLEEPKILLERS

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|||| 3 ноя 2018

Музыканты LIMP BIZKIT, PUDDLE OF MUDD, SALIVA в SLEEPKILLERS

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"Dirty Foot", новое видео группы SLEEPKILLERS, в состав которой входит вокалист Damien Starkey (PUDDLE OF MUDD), басист Sam Rivers (LIMP BIZKIT), гитарист Adam Latiff (PUDDLE OF MUDD) и ударник Bobby Amaru (SALIVA), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из одноименного дебютного альбома, выход которого намечен на начало 2019 года:

01. Dirty Foot

02. Leftovers

03. Left For Dead

04. Drown

05. Hogtied

06. Hate Me

07. So Low

08. End Of The Rope

09. Facedown

10. Better Man



LIMP BIZKIT, PUDDLE OF MUDD, SALIVA Members Join Forces In SLEEPKILLERS








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