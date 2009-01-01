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Фрагмент нового DVD LACUNA COIL Исполнение композиции "The House Of Shame", взятой из нового DVD LACUNA COIL "The 119 Show - Live In London", релиз которого намечен на девятое ноября, доступно для просмотра ниже:



01. A Current Obsession



02. 1.19



03. My Wings



04. End Of Time



05. Blood, Tears, Dust



06. Swamped



07. The Army Inside



08. Veins Of Glass



09. One Cold Day



10. The House Of Shame



11. When A Dead Man Walks



12. Tight Rope



13. Soul Into Hades



14. Hyperfast



15. I Like It



16. Heaven's A Lie



17. Senzafine



18. Closer



19. Comalies



20. Our Truth



21. Falling



22. Wide Awake



23. I Forgive (But I Won't Forget Your Name)



24. Enjoy The Silence



25. Nothing Stands In Our Way



























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