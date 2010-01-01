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*Danko Jones*



3 ноя 2018 : 		 Новая песня DANKO JONES

7 окт 2018 : 		 Новое видео DANKO JONES

23 сен 2018 : 		 Новая песня DANKO JONES

20 авг 2018 : 		 Профессиональное видео полного выступления DANKO JONES

29 июл 2018 : 		 Акустика от DANKO JONES

15 фев 2018 : 		 DANKO JONES приступили к записи

25 сен 2017 : 		 Видео с текстом DANKO JONES

11 июл 2017 : 		 Профессиональная видеосъёмка выступления DANKO JONES на Graspop 2017

8 июл 2017 : 		 Концертное видео DANKO JONES

22 мар 2017 : 		 Видео с выступления DANKO JONES

3 мар 2017 : 		 Рассказ о лимитированной версии нового альбома DANKO JONES

22 фев 2017 : 		 Новое видео DANKO JONES

6 фев 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления DANKO JONES

28 янв 2017 : 		 Новая песня DANKO JONES

14 дек 2016 : 		 Новый альбом DANKO JONES выйдет весной

10 май 2016 : 		 Видео с выступления DANKO JONES

18 янв 2016 : 		 Вокалистка LACUNA COIL в песне DANKO JONES

15 янв 2016 : 		 Трейлер концертного релиза DANKO JONES

2 окт 2015 : 		 Видео с текстом от DANKO JONES

18 июл 2015 : 		 Концертное видео DANKO JONES

13 фев 2015 : 		 Новое видео DANKO JONES

10 янв 2015 : 		 Новая песня DANKO JONES

14 ноя 2014 : 		 Новый альбом DANKO JONES выйдет в феврале

16 окт 2014 : 		 DANKO JONES джемуют DOWN

3 апр 2014 : 		 DANKO JONES исполняют BLACK FLAG

21 фев 2014 : 		 Сборник раритетов DANKO JONES

5 дек 2013 : 		 Новое видео DANKO JONES

25 апр 2013 : 		 DANKO JONES ответили на вопросы поклонников

16 апр 2013 : 		 Новое видео DANKO JONES

6 окт 2012 : 		 Новое видео DANKO JONES

20 сен 2012 : 		 Фрагмент нового трека DANKO JONES

18 сен 2012 : 		 Трек-лист нового альбома DANKO JONES

14 сен 2012 : 		 Фрагмент нового трека DANKO JONES

28 авг 2012 : 		 Новая песня DANKO JONES

21 авг 2012 : 		 Новая песня DANKO JONES

19 авг 2012 : 		 Обложка нового альбома DANKO JONES

11 авг 2012 : 		 Фрагмент нового трека DANKO JONES

3 авг 2012 : 		 Трейлер нового альбома DANKO JONES

9 май 2012 : 		 Первый DVD DANKO JONES выйдет в июне

3 май 2012 : 		 DANKO JONES пишут новый альбом

10 ноя 2011 : 		 Новый ЕР DANKO JONES доступен для прослушивания

25 окт 2011 : 		 DANKO JONES продаёт свою коллекцию дисков METALLICA после прослушивания альбома “Lulu”

22 июн 2011 : 		 DANKO JONES расстались с барабанщиком и нашли ему замену

16 мар 2011 : 		 Новое видео DANKO JONES

8 окт 2010 : 		 Новое видео DANKO JONES

9 июн 2010 : 		 Новый альбом DANKO JONES официально выпущен в США

28 май 2010 : 		 DANKO JONES выступят перед GUNS N'ROSES в России

13 май 2010 : 		 Новое видео DANKO JONES

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Новая песня DANKO JONES

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"Burn In Hell", новая песня группы DANKO JONES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома, выход которого запланирован на весну следующего года на следующих лейблах: M-Theory Audio (U.S.), Rise Above (UK), Indica (Canada, Australia, New Zealand) и AFM (остальной мир). Продюсером материала был GGGarth Richardson (RAGE AGAINST THE MACHINE, RED HOT CHILI PEPPERS, BIFFY CLYRO, RISE AGAINST),



DANKO JONES Releases New Single 'Burn In Hell'




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