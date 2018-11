сегодня



Новая песня FERAL “Horrendous Sight”, новая песня группы FERAL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Flesh For Funerals Eternal, выход которого запланирован на Transcending Obscurity 30 декабря.



Трек-лист:



“Vaults Of Undead Horror”

“Black Coven Secrets”

“Gathering Their Bones”

“Dormant Disease”

“Of Gods No Longer Invoked”

“Accursed”

“Horrendous Sight”

“Stygian Void”

“Buried”

