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5 ноя 2018 : 		 Новое видео CURRENTS

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Новое видео CURRENTS

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“Into Despair”, новое видео группы CURRENTS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из EP I Let The Devil In, выходящего 14 декабря:

“Into Despair”
“My Disguise”
“Feel The Same”
“The Rope”
“Forever Marked”
“Into Despair” (Instrumental)
“My Disguise” (Instrumental)
“Feel The Same” (Instrumental)
“The Rope” (Instrumental)
“Forever Marked” (Instrumental)

CURRENTS Announce I Let The Devil In EP; Release вЂњInto DespairвЂќ Single





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