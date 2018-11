все новости группы







5 ноя 2018 : Новое видео CURRENTS



Новое видео CURRENTS “Into Despair”, новое видео группы CURRENTS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из EP I Let The Devil In, выходящего 14 декабря:



“Into Despair”

“My Disguise”

“Feel The Same”

“The Rope”

“Forever Marked”

“Into Despair” (Instrumental)

“My Disguise” (Instrumental)

“Feel The Same” (Instrumental)

“The Rope” (Instrumental)

“Forever Marked” (Instrumental)













