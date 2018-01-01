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Новое видео CURRENTS
“Into Despair”, новое видео группы CURRENTS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из EP I Let The Devil In, выходящего 14 декабря:
“Into Despair”
“My Disguise”
“Feel The Same”
“The Rope”
“Forever Marked”
“Into Despair” (Instrumental)
“My Disguise” (Instrumental)
“Feel The Same” (Instrumental)
“The Rope” (Instrumental)
“Forever Marked” (Instrumental)
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