сегодня



Новая песня группы VALKYRJA "Crowned Serpent", новая песня группы VALKYRJA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Throne Ablaze, выход которого запланирован на 26 ноября на W.T.C. Productions:



"In Ruins I Set My Throne"

"Crowned Serpent"

"Opposer Of Light"

"Tombs Into Flesh"

"Halo Of Lies"

"Transcendental Death"

"Paradise Lost"

"Throne Ablaze"













+1 -1









просмотров: 254