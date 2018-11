сегодня



JAMES KOTTAK: «У KINGDOM COME большие планы» Shut Up & Rock On недавно поговорили с JAMES'ом KOTTAK'ом из KINGDOM COME — небольшие выдержки доступны ниже.



О том, с чего всё началось:



«Это продолжалось два года, однако в январе у нас наконец всё получилось, и у нас появился новый менеджмент — агенты и всё такое. Тем не менее, Ленни (Lenny Wolf, вокал) решил уйти в отставку и не участвовать в этом туре. Вот когда мы привели Keith'a St. John'a [ex-MONTROSE, LYNCH MOB], и это было здорово».



О том, был ли Wolf в первоначальных планах юбилейного тура:



«Он был в деле, но полтора года назад объявил о своём уходе. Он решил этим не заниматься. Мы были очень разочарованы, но уважаем его решение, и он дал нам своё благословение. Мы и работаем. У нас есть оригинальная четвёрка: я на барабанах, Rick Steier на гитаре, Johnny B. Frank на басу и Danny Stag на гитаре. Оригинальные четыре участника. Keith, а это трудная задача — исполнять этот материал, просто убойно справляется».



О том, как Keith St. John возник на горизонте:



«У нас с Rock'ом была группа под названием WILD HORSES в 1990—1991-м годах, сразу после KINGDOM COME. У нас был контракт с Atlantic, и мы прослушивали всевозможных людей. Keith St. John пришёл на прослушивание, и я был за него, но, к сожалению, оказался в меньшинстве. Иногда приходится слушать своего продюсера и людей на звукозаписывающем лейбле, но на протяжении многих лет я всегда следил за ним. Мы видели его в клубах и джемовали то тут, то там, и наши пути всегда пересекались, и всё получалось хорошо. Так что его имя было первым, когда дело дошло до выбора вокалиста».



О том, что поклонники могут ожидать от концертов KINGDOM COME:



«По какой-то причине у многих людей складывается впечатление, что KINGDOM COME — это всё серьёзно, и мы относимся к себе серьёзно, но нам нравится веселиться, нам нравится устраивать грандиозные тусовки. У нас есть полное взаимодействие со всеми зрителями, будь то большая или маленькая площадка. Нам нравится тусоваться после шоу, мы любим дурачиться. Мы хотели бы установить прочные связи со всеми пришедшими, потому что в конечном счёте именно в этом и есть смысл».



О планах на будущее KINGDOM COME:



«Всё идёт постепенно. В этом туре мы отыграли 12 концертов. У нас довольно хорошее понимание того, что происходит на текущем уровне, и у нас было много предложений, поступающих из Европы, Англии, Южной Америки, Японии. У нас уже есть подтверждённые концерты на 2019 год в США, и их уже больше. Мы хотим выпустить новую музыку, но для этого нам нужно урегулировать правовые вопросы. Ну а так — пределов никаких, мы не однодневки!»



О том, KINGDOM COME для него единственный проект или он участвует ещё в чём-то:



«Я целиком и полностью в KINGDOM COME, потому что всё намного серьёзнее, подготовка была в пять раз больше, чем я думал. Тем не менее, у меня есть другая группа — A NEW REVENGE — там Keri Kelli, Rudy Sarzo, Tim 'Ripper' Owens из JUDAS PRIEST. Вы знаете Rudy по WHITESNAKE. Keri Kelli играл с ALICE COOPER. Мы записали альбом и в течение двух с половиной лет пытались найти подходящий лейбл. В итоге нашли то, что нам нужно, — это австралийский лейбл Golden Robot Records. Этот альбом выйдет в свет... Думаю, где-то в конце января — начале февраля. Мы снимаем несколько видео, и первый сингл выйдет в январе. Я очень рад этому, потому что это чуть более жёсткий рок с альтернативным уклоном. В нём есть отличные мелодии и кач, прямолинейный материал. Это замечательный альбом».



























