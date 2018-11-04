5 ноя 2018



Погиб сын вокалиста ROSE TATTOO По сообщению ABC, 26-летний сын вокалиста ROSE TATTOO погиб в результате нападения в Сиднее. Двадцатилетний сын Gary Anderson'a скончался по дороге в больницу после драки с двадцатилетним молодым человеком в Квинсклиффе. Подозреваемый уже задержан полицией, по словам которой драка могла быть вызвана действием алкоголя или наркотиков.



По словам представителя полиции, Michael'a Boutouridis'a, они знают, что Лайам и нападавший были знакомы, но пока не знают мотива преступления.



«На текущий момент времени я уверен, что это была не случайная атака. Я не знаю причин, которые привили к этим трагическим последствиям. Вот почему я обращаюсь к возможным свидетелям, которые могут нам помочь в решении этого вопроса»















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