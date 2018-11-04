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*Rose Tattoo*



5 ноя 2018 : 		 Погиб сын вокалиста ROSE TATTOO

5 апр 2018 : 		 Переиздание ROSE TATTOO выйдет весной

8 ноя 2017 : 		 Концертный релиз ROSE TATTOO выйдет осенью

7 авг 2017 : 		 Бывший басист AC/DC в ROSE TATTOO

27 июн 2016 : 		 Вокалист ROSE TATTOO был бы не против спеть в AC/DC

8 апр 2013 : 		 Умер бывший участник AC/DC / ROSE TATTOO

21 сен 2012 : 		 Профессиональное видео c выступления ROSE TATTOO

3 окт 2011 : 		 Фронтмен ROSE TATTOO идет в политику

1 июн 2011 : 		 Умер менеджер ROSE TATTOO

23 дек 2009 : 		 Умер гитарист ROSE TATTOO

10 апр 2009 : 		 У гитариста ROSE TATTOO обнаружили рак

13 май 2008 : 		 ROSE TATTOO : Специальное издание альбома "Blood Brothers"

27 ноя 2007 : 		 Новое видео от ROSE TATTOO

24 май 2007 : 		 Басист STEVE KING покидает ROSE TATTOO

30 дек 2006 : 		 ROSE TATTOO выпустят новый альбом в феврале

28 мар 2006 : 		 Скончался гитарист ROSE TATTOO

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|||| 5 ноя 2018

Погиб сын вокалиста ROSE TATTOO

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По сообщению ABC, 26-летний сын вокалиста ROSE TATTOO погиб в результате нападения в Сиднее. Двадцатилетний сын Gary Anderson'a скончался по дороге в больницу после драки с двадцатилетним молодым человеком в Квинсклиффе. Подозреваемый уже задержан полицией, по словам которой драка могла быть вызвана действием алкоголя или наркотиков.

По словам представителя полиции, Michael'a Boutouridis'a, они знают, что Лайам и нападавший были знакомы, но пока не знают мотива преступления.

«На текущий момент времени я уверен, что это была не случайная атака. Я не знаю причин, которые привили к этим трагическим последствиям. Вот почему я обращаюсь к возможным свидетелям, которые могут нам помочь в решении этого вопроса»



ANGRY ANDERSON




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

СергейГоршенин
6 ноя 2018, 07:16		для чего здесь вообще такие новости? это сайт посвещенный музыке или некролог? кому какое вообще дело кто как и когда умер, люди дохнут каждый день и пишут об этом в соответствующих местах


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