Погиб сын вокалиста ROSE TATTOO

По сообщению ABC, 26-летний сын вокалиста ROSE TATTOO погиб в результате нападения в Сиднее. Двадцатилетний сын Gary Anderson'a скончался по дороге в больницу после драки с двадцатилетним молодым человеком в Квинсклиффе. Подозреваемый уже задержан полицией, по словам которой драка могла быть вызвана действием алкоголя или наркотиков.
По словам представителя полиции, Michael'a Boutouridis'a, они знают, что Лайам и нападавший были знакомы, но пока не знают мотива преступления.
«На текущий момент времени я уверен, что это была не случайная атака. Я не знаю причин, которые привили к этим трагическим последствиям. Вот почему я обращаюсь к возможным свидетелям, которые могут нам помочь в решении этого вопроса»
СергейГоршенин
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).