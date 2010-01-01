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PAUL STANLEY: «EDDIE VAN HALEN не собирался в KISS » PAUL STANLEY ответил на вопрос одного из фанатов в рамках "Kiss Kruise" о давно циркулирующих слухах о том, будто EDDIE VAN HALEN был близок к тому, чтобы присоединиться к группе в 80-х:



«Нет, ничего подобного. Он приходил к нам в студию. Я думаю тогда у них были какие-то размолвки и Eddie просто спустился, чтобы посмотреть, что происходит. И я помню, как он был поражен соло в 'Creatures [Of The Night]'. Он сказал: "Берите этого парня". А парнем, игравшим это соло, был Steve Farris, игравший в MISTER MISTER, у которой был ряд хитовых песен. Но гитарист был хорош. А тогда Eddie увлекся клавишами. И помню, что он принес несколько кассет с песнями, над которыми работал. И ведь это тот парень, который просто невероятно играет на гитаре. Я подумал: "Eddie, какого хрена ты вообще делаешь на клавишах?" Но это было началом, появился "Jump" и все остальное. Но Eddie никогда не был в KISS и никогда не был близок к тому, чтобы оказаться в KISS».















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