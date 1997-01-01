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Концертный альбом RAVEN выйдет зимой
RAVEN выпустят новый концертный релиз, получивший название "Screaming Murder Death From Above:Live In Aalborg", 18 января на CD, двойном виниле, в потоком аудио и в цифровом варианте:
1. Destroy All Monsters
02. Hell Patrol
03. All For One
04. Hung Drawn And Quartered
05. Rock Until You Drop
06. A.A.N.S.M.M.G.N.
07. Tank Treads (The Blood Runs Red)
08. Faster Than The Speed Of Light
09. On And On
10. Break The Chain
11. Crash Bang Wallop
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