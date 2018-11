сегодня



Концертный альбом RAVEN выйдет зимой RAVEN выпустят новый концертный релиз, получивший название "Screaming Murder Death From Above:Live In Aalborg", 18 января на CD, двойном виниле, в потоком аудио и в цифровом варианте:



1. Destroy All Monsters



02. Hell Patrol



03. All For One



04. Hung Drawn And Quartered



05. Rock Until You Drop



06. A.A.N.S.M.M.G.N.



07. Tank Treads (The Blood Runs Red)



08. Faster Than The Speed Of Light



09. On And On



10. Break The Chain



11. Crash Bang Wallop















