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*Raven*



7 ноя 2018 : 		 Концертный альбом RAVEN выйдет зимой

17 май 2017 : 		 Барабанщик не присоединится к RAVEN

14 окт 2015 : 		 RAVEN в Словении

11 окт 2015 : 		 Фронтмен RAVEN: "Дет-металл - неприятная музыка!"

23 апр 2015 : 		 Новое видео RAVEN

23 апр 2015 : 		 Новая песня RAVEN

19 мар 2015 : 		 Видео с текстом от RAVEN

20 фев 2015 : 		 Новый альбом RAVEN выйдет в апреле

2 дек 2014 : 		 RAVEN исполнили две новые песни

26 ноя 2014 : 		 Фрагменты кавер-версий от RAVEN

25 ноя 2014 : 		 Обложка нового альбома RAVEN

26 окт 2014 : 		 RAVEN записали кавер-версии DEEP PURPLE, THIN LIZZY, SWEET, NAZARETH, QUEEN

15 окт 2014 : 		 RAVEN завершили запись альбома кавер-версий

7 ноя 2013 : 		 Видео с выступления RAVEN

13 июн 2013 : 		 Содержимое нового DVD RAVEN

12 июн 2013 : 		 Трейлер нового DVD RAVEN

15 май 2013 : 		 Новый DVD RAVEN выйдет в июне

20 мар 2013 : 		 RAVEN отпразднуют юбилей "All For One"

16 мар 2013 : 		 RAVEN выступили с временным барабанщиком

23 дек 2009 : 		 Новый альбом RAVEN выйдет в марте

5 июл 2007 : 		 RAVEN продолжат запись нового альбома на следующей неделе

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|||| сегодня

Концертный альбом RAVEN выйдет зимой

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RAVEN выпустят новый концертный релиз, получивший название "Screaming Murder Death From Above:Live In Aalborg", 18 января на CD, двойном виниле, в потоком аудио и в цифровом варианте:

1. Destroy All Monsters

02. Hell Patrol

03. All For One

04. Hung Drawn And Quartered

05. Rock Until You Drop

06. A.A.N.S.M.M.G.N.

07. Tank Treads (The Blood Runs Red)

08. Faster Than The Speed Of Light

09. On And On

10. Break The Chain

11. Crash Bang Wallop



RAVEN To Release New Live Album 'Screaming Murder Death From Above: Live In Aalborg' In January




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