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Тизер нового трека MEGADETH Лидер MEGADETH Dave Mustaine разместил небольшое видео того, как барабанщик коллектива, Dirk Verbeuren, записывает партии ударных для одной из композиций, которая будет включена в 16 студийный альбом коллектива.









The Cheshire Cat is smiling! Enjoy a lil tease. ⁦@Megadeth⁩ ⁦@VerbeurenDirk⁩ #Album16 pic.twitter.com/33xlU3Wuln — Dave Mustaine (@DaveMustaine) November 5, 2018









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