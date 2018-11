сегодня



Новый сингл CONCEPTION Возобновившие активность CONCEPTION, в состав которых входит бывший вокалист KAMELOT Roy Khan, выпустили первый за двадцать лет студийный материал, трех-песенный сингл "Re:Conception". 23 ноября состоится релиз ЕР из шести треков, в который войдут две из трех этих композиций.



Трек-лист "Re:Conception":



01. Re:Conception



02. Grand Again



03. Feather Moves



"My Dark Symphony":



03. Into The Wild



04. Quite Alright



05. The Moment



06. My Dark Symphony



























